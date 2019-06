"Ezgiler Gecesi" unutulmaz sanatçıları bir araya getirdi

Karaoğlu, bugün neden benzer formda eserlerin üretilmediği hususunun her birimizin tek tek sorması gereken önemli bir soru olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu ezgilerin her birisi bir duyguya, yaşanmışlığa tekabül ediyor. Onları anlamlı ve değerli kılan yaşanmışlıklar. Dolayısıyla burada hani bunlar geride kaldı, artık niye bu kadar hassas davranmıyoruz sorusunu bence her birimizin bir iç muhasebe olarak kendisine yöneltmesi gerekir. Hatta hayatın her alanı için bu soruyu kendimize sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden içerisinden geçtiğimiz günlerde de ayni duygu ve duyarlılıkları diriltmek gerektiğine inanıyorum. Ezgilerle yüreklerimizin tazelemeye ihtiyacı var."

Konser öncesi soruları yanıtlayan Hasan Sağındık ise, ezgi adıyla bilinen müzik türünün sadece geleneksel manada konumlandırıldığı gibi dar kalıplara sokularak tanımlanmasının yanlış olacağını belirtti.

Sağındık, bunların o sıkıntılı dönemlerin eserleri olduğunu ve Türkiye'nin şükür ki bunları çoğunu atlattığını belirterek, şunları söyledi: