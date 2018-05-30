Ezhel'den sonra Khontkar ve Young Bego da gözaltına alındı

Rapçi Ezhel'in şarkılarında uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle içeri alınmasının ardından Khontkar ve Young Bego da gözaltına alındı.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Bugün yaptıkları müzikle uyuşturuya özendirdikleri gerekçesiyle tutuklanan rapçiler için Twitter üzerinden #FreeKhontkar ve #YoungBego etiketiyle kampanya başlatıldı. Mary Jane şarkısıyla tanınan rapçinin Youtube videosunun altına sıranın şarkıcıya geleceğini yazanlar olmuştu.

İLK DESTEK CEZA'DAN GELDİ

Twitter'da açılan etikete rap dinleyicilerinden büyük destek geldi. Ezhel'i sadece popüler olduğu için değil gerçekten sevdikleri için dinleyen kitle Khontkar ve Young Bego'ya da destek oluyor. Bu konuda ilk desteklerden biri Ceza'dan geldi.

