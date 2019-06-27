Ezhel'e uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Rap şarkıcısı Sercan İpekoğlu'nu (Ezhel), "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Sercan İpekçioğlu, uyuşturucu kullanmadığını, ancak yurt dışında bulunduğu süre zarfında uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunduğu için uyuşturucuya maruz kalmış olabileceğini savundu.

Evindeki aramalarda herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadığını ifade eden İpekçioğlu, beraatini talep etti.

Avukat Fuat Ekin ise müvekkilinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, sanığın Hollanda ve Amsterdam'da bulunduğu süre zarfı içerisinde dumana maruz kaldığını, bu nedenle kanında çok düşük oranda uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Mahkeme, Sercan İpekçioğlu hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını karar verdi.