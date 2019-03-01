Ezher İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine tepki gösterdi

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son zamanlarda Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltıları ve Mescid-i Aksa'ya baskınları kapsayan ihlaller dizisinin kınandığı belirtildi.

İsrail'in Aksa'nın kapılarının kapatılması gibi keyfi uygulamalara karşı Kudüs'teki Filistinlilere destek verildiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Harem-i Şerif'in kutsallığına zarar veren davranışlarda bulunması, burayı zaman ya da mekan olarak bölmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in ihlallerine karşı acil harekete geçilmesi, siyasi ve hukuki olarak gerekli adımların atılması, Filistin halkına bağımsız devletini kurması için destek olunması çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi son günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Filistinlilere yönelik gözaltılarına hız kazandırmış, Yahudi yerleşimciler ile İsrailli bakanların Aksa'ya baskınları artmıştı.