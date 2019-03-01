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Ezher İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

Ezher İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine tepki gösterdi

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son zamanlarda Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltıları ve Mescid-i Aksa'ya baskınları kapsayan ihlaller dizisinin kınandığı belirtildi.

İsrail'in Aksa'nın kapılarının kapatılması gibi keyfi uygulamalara karşı Kudüs'teki Filistinlilere destek verildiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Harem-i Şerif'in kutsallığına zarar veren davranışlarda bulunması, burayı zaman ya da mekan olarak bölmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in ihlallerine karşı acil harekete geçilmesi, siyasi ve hukuki olarak gerekli adımların atılması, Filistin halkına bağımsız devletini kurması için destek olunması çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi son günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ve Filistinlilere yönelik gözaltılarına hız kazandırmış, Yahudi yerleşimciler ile İsrailli bakanların Aksa'ya baskınları artmıştı.

- Mescid-i Aksa'da gerginlik

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, geçen cuma 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Kudüs mısır

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