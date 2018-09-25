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Ezher Şeyhi ve Abbas'ın danışmanından Aksa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 00:52 | Son Güncelleme

Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Danışmanı Başkadı Şeyh Mahmud el-Hebbaş, işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın müdafaası çağrısında bulundu

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Danışmanı ve Başkadı Şeyh Mahmud el-Hebbaş, işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın müdafaası çağrısında bulundu.

Filistin'in Kahire Büyükelçiliğinin açıklamasına göre, Tayyib ile Hebbaş, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ezher merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede, tüm Müslümanları, "bölünme ve Yahudileştirme tehlikesine maruz bırakılan Kudüs ve Aksa'yı müdafaa etmeye" çağıran Tayyib ile Hebbaş, işgalci İsrail devletinin "Mescid-i Aksa'ya saldırmak için bu günlerin uygun bir zaman olduğunu sandığına" dikkati çekti.

Ayrıca Hebbaş ile Tayyib, Kudüs'ün korunması ve desteklenmesinin yanı sıra Kudüs ve İslam mirasına zarar veren saldırgan eylemlerle mücadelede atılacak adımların koordinasyonu için istişarenin devamı konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ayrıca her iki dini lider, ABD'nin Filistin halkına ilişkin aldığı son kararları kesinlikle kabul etmediklerini yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs Pazartesi günü yapılan resmi törenle açılmıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezher Hebbaş mısır Mısır’ın El-Ezher Şeyhi Ahmed el-Tayyib

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