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Ezher'den Arakanlı Müslümanlar için çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 23:24 | Son Güncelleme

Ezher Kurumu: - "Arakanlı Müslümanların yaşadığı krize çözüm bulunması için samimi insani çabaların birleştirilmesi gerekiyor"

KAHİRE (AA) - Mısır'daki Ezher Kurumundan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı krize çözüm bulunması için samimi insani çabalar konusunda iş birliği yapılması gerektiği belirtildi.

Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın birinci yıl dönümü nedeniyle kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da zor şartlar altında yaşayan veya komşu ülke Bangladeş'e sığınan Müslümanlara destek verildiği ifade edildi.

Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerine devam etmesinin kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun söz konusu insanlık dramının önüne geçememesi ve işledikleri suçlar dolayısıyla Myanmar'daki yetkililerden hesap sorulmaması karşısında esef duyulduğu aktarıldı.

"Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu krize çözüm bulunması için samimi insani çabaların birleştirilmesi gerekiyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Bangladeş'e sığınan yaklaşık 1 milyon kişiye yapılan yardımların yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

- Çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi

Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi vahşice katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakanlı Müslümanlar, Ekim 2016'da eyaletteki bazı polis kontrol noktalarına yapılan saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlarda şiddete ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalmıştı. Operasyonların ana hedefi yine siviller olmuştu.

25 Ağustos 2017 ise Arakan'daki sınır karakollarına düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler kitlesel şiddet eylemlerini başlatmış ve 10 bine yakın kişiyi katletmişti. Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

Bu ülkeye geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların trajedisi göç yolunda da devam etmiş, Arakanlı Müslümanları taşıyan teknelere ateş açılması nedeniyle çoğu çocuk onlarca insan boğularak can vermişti.

Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan ve 25 Ağustos'tan bu yana sığındığı Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan yüz binlerce Arakanlı Müslüman, dünyanın kendilerine yardım elini uzatmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar Ezher Kurumu mısır

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