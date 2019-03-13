HABER

Ezher'den İsrail polisinin Kubbetu's Sahra baskınına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

El-Ezher Kurumu, İsrail polisinin, Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek, içerideki Filistinlilere saldırmasını kınadı, uluslararası toplumu söz konusu ihlaller karşısında harekete geçmeye çağırdı

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail polisinin, Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek, içerideki Filistinlilere saldırmasını kınadı.

El-Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in uygulamalarının, Mescid-i Aksa, Kudüs halkı, Allah’ın evinin mahremiyeti ve tüm Müslümanların manevi duygularına saldırı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Siyonist yapının uluslararası kararlara ve sözleşmelere uyması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanılarak, Kubbetu's Sahra'ya yönelik saldırı kınandı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli" atıldığı iddiasıyla dün öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içerideki Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.

Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri, iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirterek, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı’nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisi bu sabah Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

Yolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlarYolcu uçağından çığlıklar yükseldi! Havada korkunç anlar
Mersin’in yeni çiçek pasajı açıldıMersin’in yeni çiçek pasajı açıldı
Yıllarca şeker tezgahı olarak kullanılan mermer, Rum kadına ait 138 yıllık mezar taşı çıktıYıllarca şeker tezgahı olarak kullanılan mermer, Rum kadına ait 138 yıllık mezar taşı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El Ezher israil Mescid-i Aksa saldırı

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Devlet Bahçeli'den son dakika Mansur Yavaş çıkışı

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

Şampiyonlar Ligi Gomis'i konuşuyor!

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te sıpaya akılalmaz işkence

Bu nasıl insanlık! Korkunç olay

Engelli kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

Engelli kadına AVM tuvaletinde tecavüz!

Eş cinayetinin ses kaydı ortaya çıktı: “Ben hapse, sen mezara”

Korkunç cinayette flaş gelişme! Ses kayıtları kan dondurdu

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bu öneriler tam size göre!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.