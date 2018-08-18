Ezidi kadın kendisini esir alan IŞİD’liyle Almanya’da karşılaştı

Kadının korkudan ülkeyi terk etmesi, Alman polisiyle ilgili tartışmalara neden oldu.IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın kuzeyinda Ezidilere yönelik katliamından sonra ailesi ile birlikte Almanya'ya sığınan Aşvak Hacı Hamid'in, kendisini Musul'da uzun süre esir tutan IŞİD üyesi ile Almanya'da yaşadığı kentte karşılaşması, Almanya'da geniş yankı buldu. Genç kadın Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma yürüten Alman güvenlik birimlerini eleştirdi. Yaşadıklarının ardından ailesiyle birlikte Kuzey Irak'a dönen 19 yaşındaki genç kadın, polisin soruşturma ile ilgili olarak kendisini aramadığını belirtti.

Baden Württemberg Eyalet Emniyet Müdürlüğü ise twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın sürdürülemediğini belirterek, buna gerekçe olarak genç kadına ulaşılamamamasını gösterdi. Federal Başsavcılık da 19 yaşındaki genç kadına Haziran ayı başında Almanya dışında olduğu için ulaşılamadığını ve ifadesinin alınamadığını kaydetti. Federal Başsavcılık haziran ayından bu yana olayla ilgili soruşturma yürütüyor.