Ezidi Kadınlar İçin Mücadele Nobel Barış Ödülü Getirdi

2018 Nobel Barış Ödülü’nü cinsel şiddete karşı mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden doktor Denis Mukwege ve Ezidi haklarını savunan aktivist Nadia Murad kazandı. Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada iki isim ödüle cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak kullanılmasına son vermeyi amaçlayan çabaları sebebiyle layık görüldüğü belirtildi.

Nobel Komitesi açıklamasında Barış Ödülü’ne layık görülen iki isim için “Denis Mukwege hayatını bu mağdurları savunmaya adamış bir kişi. Nadia Murad ise hem kendisine hem de başkalarına yönelik istismarı anlatan bir tanık” ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada “Her biri kendi yöntemleriyle, faillerin hesap vermesini sağlamak amacıyla savaş döneminde yaşanan cinsel şiddetin dünyaya duyurulmasına yardımcı oldu” denildi.

Mukwege Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki Bukavu kentinde Panzi Hastanesi’nin başhekimi. 1999 yılında açılan hastanede her yıl cinsel şiddet mağduru olan binlerce kadın tedavi ediliyor.

Murad, Irak’ta Ezidi azınlığın, mültecilerin ve genel olarak da kadın haklarını savunan bir aktivist. Nadia Murad 2014 yılında Irak’ın Musul kentinde IŞİD militanlarının cinsel saldırısına uğramıştı.