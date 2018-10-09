Ezidi Kadınlar İçin Mücadele Nobel Barış Ödülü Getirdi

2018 Nobel Barış Ödülü’nü cinsel şiddete karşı mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden doktor Denis Mukwege ve Ezidi haklarını savunan aktivist Nadia Murad kazandı. Nobel Komitesi’nden yapılan açıklamada iki isim ödüle cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak kullanılmasına son vermeyi amaçlayan çabaları sebebiyle layık görüldüğü belirtildi.
Nobel Komitesi açıklamasında Barış Ödülü’ne layık görülen iki isim için “Denis Mukwege hayatını bu mağdurları savunmaya adamış bir kişi. Nadia Murad ise hem kendisine hem de başkalarına yönelik istismarı anlatan bir tanık” ifadelerini kullandı.
Aynı açıklamada “Her biri kendi yöntemleriyle, faillerin hesap vermesini sağlamak amacıyla savaş döneminde yaşanan cinsel şiddetin dünyaya duyurulmasına yardımcı oldu” denildi.
Mukwege Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki Bukavu kentinde Panzi Hastanesi’nin başhekimi. 1999 yılında açılan hastanede her yıl cinsel şiddet mağduru olan binlerce kadın tedavi ediliyor.
Murad, Irak’ta Ezidi azınlığın, mültecilerin ve genel olarak da kadın haklarını savunan bir aktivist. Nadia Murad 2014 yılında Irak’ın Musul kentinde IŞİD militanlarının cinsel saldırısına uğramıştı.
Murad’ın köyü IŞİD tarafından basılmıştı
Norveç devlet kanalı NRK’ya konuşan Nadia Murad’ın kardeşi, Nadia Murad’ın Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüğünü öğrendiğinde ağladığını söyledi.
Murad, IŞİD militanları 2014 yılında Kuzey Irak’taki köyünü bastığında 21 yaşındaydı. Militanlar Müslümanlığı seçmeyenleri öldürmüştü. Bunlar arasında Murad’ın altı kardeşi ve annesi de vardı.
Köyündeki çok sayıda genç kadın gibi Nadia Murad da militanlar tarafından alıkonuldu, IŞİD’in köle ticaretinin bir parçası olarak cinsel istismar amacıyla satıldı.
Musul’da Sünni bir kadının yardımı sayesinde kaçmayı başardı ve Ezidiler’in dünya çapında haklarını savunan bir aktivist oldu.
Nadia Murad geçtiğimiz yıl yaşadıklarını “Son Kız” adlı kitabında anlattı. Aylar süren esaretini, kaçışını ve aktivistliğe yolculuğunu paylaştı.
Kitabında IŞİD esaretinde yaşadıklarını “Bir noktada artık sadece tecavüz vardı. Bu artık normalleşmeye başlamıştı” sözleriyle anlatıyordu.
Irak Başbakanı Haydar El Ebadi ve Irak meclisinden Ezidi milletvekili Vian Dakhil Nobel Ödülü’ne layık görülen Nadia Murad’ı kutladı.
Avrupa Parlamentosu Sakharov Ödülü’nün de sahibi olan Nadia Murad Malala Yusufzay’ın ardından Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen en genç isim.
Kongolu doktor Nobel kazandığını ameliyathanede öğrendi
Daha önce de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ödülü ve Avrupa Parlamentosu’nun Sakharov Ödülü’ne layık görülen Mukwege silahlı kişilerin cinsel saldırısına uğrayan çok sayıda kadına cerrahi müdahalede bulundu ve bu kadınların seslerini duyurabilmek için kampanya yürüttü. Doktor Mukwege doğum yapan annelere ücretsiz sağlık bakımı ve HIV/AIDS tedavisi de sağlıyor.
Beş milyondan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan İkinci Kongo Savaşı 2003 yılında sona ermiş olmasına rağmen milisler hala sık sık sivilleri hedef alıyor.
Doktor Mukwege’nin görev yaptığı hastane de tehditlere maruz kalmış, 2012’de Mukwege’nin evini basan silahlı saldırganlar kızına silah doğrultmuş ve korumasını öldürmüştü.
Doktor Mukwege Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüğünü öğrendiğinde ameliyathanedeydi.
Reuters’a bilgi veren Denis Mukwege Vakfı sözcüsü “Çok gururlu ve heyecanlıydı. Aynı zamanda bunun savunduğu dava adına kendisine daha büyük sorumluluk getirdiğinin de farkında” dedi.
Nobel Barış Ödülü’nün cinsel istismar ve cinsel şiddetle mücadele eden isimlere verilmesi tüm dünyada bu konunun gündemde olduğu bir döneme denk geldi.
Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen’e Hollywood dünyasında başlayan ve sonrasında neredeyse her sektöre ve farklı ülkelere de yayılan cinsel taciz mağdurlarının kendi hikayelerini anlattığı Metoo hareketinin etkili olup olmadığı soruldu. Nobel Komitesi Başkanı “Metoo hareketi ve savaş suçları tam olarak aynı şey değil. Ama ortak yönleri kadınların çektiği acıyı, kadınların istismarını gündeme getiriyor ve kadınların utanç duygusunu geride bırakıp seslerini duyurmasının önemli olduğunun altını çiziyor” değerlendirmesinde bulundu.
Nobel Barış Ödülü, ödüllere adını veren İsveçli sanayici Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta Norveç’in başkenti Oslo’da takdim edilecek.
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