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Ezidi kadınların bitmeyen IŞİD kâbusu

23.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

Musul'da kendisini uzun süre esir tutan IŞİD'liyle Almanya'da karşılaştığını açıklayan Ezidi Aşvak Hacı Hamid'den sonra başka kadınların da aynı durumu yaşadığı ortaya çıktı.

Ezidi kadınların bitmeyen IŞİD kâbusu

IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın kuzeyindeki Ezidilere yönelik katliamından sonra Almanya'ya kaçan Ezidi kadınların bazılarının kendilerini esir alan IŞİD'lilerle karşılaştığı iddialarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Baden Württemberg İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü yaptığı açıklamada, eyalette, kendisini esir alan IŞİD'liyle karşılaşmasının ardından Musul'a dönen Ezidi Aşvak Hacı Hamid'in dışında yedi kadının daha benzer bir durum yaşadıklarına dair iddialarda bulunduğunu belirtti. Sözcü bu vakalardan bazılarının asılsız çıktığını belirterek, Federal Başsavcılığın iddialara ilişkin soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Açıklamada, "Bunun anlamı Başsavcılık, polisin yürüttüğü soruşturmayla koordineli biçimde gidişat konusunda karar verecek" denildi.

IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın kuzeyinde Ezidilere yönelik katliamından sonra ailesiyle birlikte Almanya'ya sığınan Aşvak Hacı Hamid, Musul'da bir köle pazarında kendisini 100 dolara satın alan IŞİD'li ile 2016 yılında Almanya'da karşılaştığını açıklamıştı. Baden Württemberg eyaletinde yaşadığı Schwäbisch Gmünd kentinde sokak ortasında IŞİD üyesi ile karşılaştığını söyleyen Hacı Hamid, "Onu ilk kez 2016'da gördüm. İkinci kez karşılaştığımızda bana yaklaşarak, 'Hakkındaki her şeyi biliyorum' dedi. Korkudan konuşamadım" ifadesini kullanmıştı. Olayın ardından polise şikâyette bulunduğunu söyleyen genç kadın, polisin soruşturmayla ilgili olarak kendisini aramadığını belirterek güvenlik birimlerini eleştirmişti. IŞİD'li ile yeniden karşılaşma korkusunu yaşadığını söyleyen genç kadın, bunun üzerine ailesiyle birlikte Musul'a döndüğünü belirtmişti.

Federal Başsavcılık, 19 yaşındaki genç kadına Haziran ayı başında Almanya dışında olduğu için ulaşılamadığını ve ifadesinin alınamadığını açıklamıştı. Federal Başsavcılık Haziran ayından bu yana olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Baden Württemberg Eyalet Emniyet Müdürlüğü de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın sürdürülemediğini belirtip, buna gerekçe olarak genç kadına ulaşılamamamasını göstermişti.

"Yetki Federal Başsavcılıkta"

Baden Württemberg İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Hacı Hamid'in hâlihazırda yurt dışında olduğunu, yurt dışında ifadesine başvurulabilmesi içinse "uluslararası hukuka uygun bir karar alınmış olması gerektiğini" belirtti. Sözcü, "Bu, görevli savcılığın değerlendirmesine bağlıdır. Bu somut olayda ise yetki Federal Başsavcılık'ta" dedi. Federal Başsavcılık sözcüsü 2014 yılından bu yana IŞİD'in işlediği suçların Alman Devletlerarası Ceza Kanunu'na göre cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma kapsamında yaklaşık 100 Ezidi ifade verdi. Baden Württemberg Eyaleti 2015 ve 2016 yılllarında çoğunluğu IŞİD'in kurbanı Ezidi kadın ve çocuklardan oluşan bin kişiyi eyalete aldı. Bu kişiler eyalet emniyet dairesi yetkililerine yaşadıkları hakkında ifade verdi.

Federal Başsavcılık sözcüsü tanıkların çoğunun yaşadıkları olaylar nedeniyle ağır travma geçirdiğini ve bu sebeple ifadelerinin alınmasının zor olduğunu belirtti.

dpa,HT/CÖ

© Deutsche Türkçe Türkçe

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