Ezidilerin Ruhani lideri Mir Tahsin Beg toprağa verildi

Dünyada yaklaşık 800 bin nüfusa sahip dini bir topluluk olan Ezidiler, çoğunluğu Irak'ın Musul kenti başta olmak üzere Suriye, Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014’te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden sonra Ezidiler, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine göç etti.

Yezidilikte; Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da yoldan çıktığı ve kötülüğün simgesi olduğuna inanılan İblis adlı meleğin kutsal ve iyi bir melek olduğuna inanılıyor.

Yezidiler, "Tanrı tarafından seçilmiş" bir halk olduklarına inanıyor ve birçoğu Şeyh Adi'nin vahiy aldığını kabul ediyor. Melek Tavus'u ise "şeytan" olarak değil, Azda'nın (Tanrı'nın) doğruyu yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçi olarak görüyorlar. Bu yüzden "şeytan" adını hiç kullanmıyorlar. Kendilerinin, "şeytana tapanlar" olarak anılmasını da reddediyorlar. Onlar için Melek Tavus, (ateşten olma şeytan) yedi meleğin en yücesi.

