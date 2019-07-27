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Ezidilerin yeni ruhani lideri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Ezidilerin yeni ruhani liderliğine Hazım Mir Tahsin Beg seçildi

ERBİL (AA) - Ezidilerin ruhani liderliğine 6 ay önce vefat eden Mir Tahsin Beg'in oğlu Hazım Mir Tahsin Beg seçildi.

Ezidilerin ruhani liderlik görevini 1944'te yürütmeye başlayan Mir Tahsin Beg'in geçen ocak ayında vefat etmesi üzerine, yerine aile içinden yapılan seçimle oğlu Hazım Beg seçildi.

Irak'ın Duhok kentinin Baadre kasabasına 1963'te dünyaya gelen Hazım Beg, 1989'dan bu yana Almanya'da ikamet eden babasının görevlerini vekaleten Irak'ta yürütüyordu.

Bağdat Üniversitesi Tarım Fakültesi mezunu olan Hazım Beg, 2009'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde bir dönem milletvekili görevinde bulunmuştu.

Ezidilerin ruhani liderliğini 75 yıl yapan baba Mir Tahsin Beg, 28 Ocak'ta Almanya'nın Hannover kentinde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

- Ezidiler kimdir?

Tarihi kaynaklara göre dünyada yaklaşık 800 bin nüfusa sahip dini bir topluluk olan Ezidiler, çoğunlukta Irak'ın Musul kenti ve Duhok vilayetleriyle Almanya, Suriye, Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'te Musul'u ele geçirmesinden sonra burada yaşayan Ezidiler, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kaldı.

Ezidilikte; Yahudi, Hristiyanlık ve İslam'da yoldan çıktığı ve kötülüğün simgesi olduğuna inanılan İblis adlı meleğin kutsal ve iyi bir melek olduğuna inanılıyor.

Ezidiler, "Tanrı tarafından seçilmiş" bir halk olduklarına inanıyor ve birçoğu Şeyh Adi'nin vahiy aldığını kabul ediyor. Melek Tavus'u ise "şeytan" olarak değil, Azda'nın (Allah'ın) doğruyu yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçi olarak görüyorlar. Bu yüzden "şeytan" adını hiç kullanmıyorlar. Kendilerinin, "şeytana tapanlar" olarak anılmasını da reddediyorlar. Onlar için Melek Tavus, (ateşten olma şeytan) yedi meleğin en yücesi.

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ezidi Hazım Mir Tahsin Beg

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