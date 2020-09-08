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Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne operasyon

08.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında farklı illerden 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne operasyon

Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu farklı kentlerde düzenlenen operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu ve sosyalist Yücel Karadağ da sözde dosya kapsamında gözaltına alındı. ETHA çalışanı Serdal Işık da araması olduğu gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında" açıklamasıyla duyurdu.

Operasyonların İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından Eylül 2020'de açılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı belirtildi.

Gözaltına alınanların isimleri de duyuruldu: ESP PM üyeleri Çiçek Otlu, Volkan Uyar, Mustafa Naci Toper ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu ve Selver Orman, Başak Baydar, Yücel Karadağ, Ozan Özgenler, Ozancan Sarı, İlhan Aslan, Alper Kaba, Ezgi Bedel, Zekeriya Aykut Karnap, ETHA çalışanı Serdal Işık.

Özgür Barçın ve Bedran Çoğaltan'ın da evlerinde arama yapıldığı belirtilerek iki kişinin gözaltına alınmadığı bilgisine yer verildi.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu, büro avukatlarının kaldığı evin de arandığını, evde kimse olmadığı için gözaltına alınan kimsenin olmadığını duyurdu. Büro'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ESP'li müvekkillerimize dönük operasyon kapsamında büromuz avukatlarının kaldığı evde de arama işlemi yapıldı. Evde kimse olmadığı için gözaltına alınan da olmadı" denildi.

Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatları gözaltına alınan müvekkilleriyle görüşemediğini kaydetti.

DW/HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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