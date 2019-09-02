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Ezine Panayırı Başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

Ezine Belediyesi tarafından düzenlenen “Ezine Sonbahar Panayırı” başladı.Ezine Sanayi bölgesinde kurulan Ezine Panayırı’nda kıyafetten süs eşyalarına, mutfak eşyalarından çeyizliklere kadar birçok ürünün satışı yapılıyor.Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel geleneksel olarak düzenlenen Ezine Sonbahar Panayırı’nın sosyal ve kültürel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerimize sahip çıkıyor ve devamını sağlıyoruz.

Ezine Panayırı Başladı

Ezine Belediyesi tarafından düzenlenen “Ezine Sonbahar Panayırı” başladı.
Ezine Sanayi bölgesinde kurulan Ezine Panayırı’nda kıyafetten süs eşyalarına, mutfak eşyalarından çeyizliklere kadar birçok ürünün satışı yapılıyor.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel geleneksel olarak düzenlenen Ezine Sonbahar Panayırı’nın sosyal ve kültürel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, “Bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerimize sahip çıkıyor ve devamını sağlıyoruz. Bu panayırımızın ilçe ekonomisine katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.
1 Eylül’de başlayan panayır, 3 gün sürecek.

Ezine Panayırı Başladı

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