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Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

BATUHAN GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Ezine'de geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)

BATUHAN GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ezine'de geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Batuhan Kızıl için Ezine Merkez Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ceneza törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Batuhan'ın yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Batuhan'ın babası Aydın Kızıl ve annesi Aynur Kızıl ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Kızıl, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, tabutun başına konulan sandalyeye oturtuldu.
Merkez Camii'nde Çanakkale Müftüsü Arif Gökce tarafından Batuhan Kızıl için ikindi namazına müteakip cenaze kıldırıldı. Namazının ardından, Batuhan'ın cenazesi ilçe mezarlığına götürüldü. Batuhan'ın cenazesi camiden çıkarıldığı sırada birçok okul arkadaşı gözyaşı döktü. Batuhan, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ezine Belediyesi'nde çalışan Aydın Kızıl ve eşi Aynur Kızıl'ın Oğuzhan Kızıl (21) isimli bir çocuklarının daha bulunduğu öğrenildi.
İKİ GENCİN CERAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenerek kaybolan otomobilden cansız bedenleri çıkarılan Mehmet Yalçın ve Ferhat Çil'in cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
BARIŞ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Suya kapılan araçtaki gençlerden Barış Kurt'u arama çalışmalarının ise bölgede yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)

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