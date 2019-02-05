Ezine'de kayıp Barış Kurt'u arama çalışmaları yeniden başladı (2)

BATUHAN GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ezine'de geçen Cumartesi, Menderes Çayı'nın Akköy geçidi noktasında suya kapılarak sürüklenen otomobilde yaşamını yitiren Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Batuhan Kızıl için Ezine Merkez Camii'nde bugün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ceneza törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Batuhan'ın yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde Batuhan'ın babası Aydın Kızıl ve annesi Aynur Kızıl ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Kızıl, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba, tabutun başına konulan sandalyeye oturtuldu.

Merkez Camii'nde Çanakkale Müftüsü Arif Gökce tarafından Batuhan Kızıl için ikindi namazına müteakip cenaze kıldırıldı. Namazının ardından, Batuhan'ın cenazesi ilçe mezarlığına götürüldü. Batuhan'ın cenazesi camiden çıkarıldığı sırada birçok okul arkadaşı gözyaşı döktü. Batuhan, ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.