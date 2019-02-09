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Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:09 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapılan otomobildeki 4 gençten halen kayıp olan Barış Kurt'u (16) arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ediyor.

Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor

Mustafa SUİÇMEZ- Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapılan otomobildeki 4 gençten halen kayıp olan Barış Kurt'u (16) arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında derenin debisinin düşürülmesi için akıntının yön değiştirmesini sağlayacak yeni kanal açıldı. Suyun yönünün bu kanala çevrilmesi için de her biri 8,5 ton ağırlığındaki 6 adet 3 metrelik beton blok yerleştirildi.
Ezine'de 2 Şubat Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında, lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve Barış Kurt'un içinde bulunduğu 17 AAC 010 plakalı otomobil, Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapıldı. Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede yeri belirlenen otomobil kıyıya çıkarıldı. Araçta, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ferhat Çil (16) ile Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın (16) cansız bedenleri bulundu. Bahutan Kızıl, Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın toprağa verildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u arama çalışmalarında ise 8'inci güne girildi. Önceki gün DSİ Genel Müdürlüğü ekipleri, derenin yükselen debisinin düşürülmesi için akıntının yön değiştirmesini sağlayacak olan yeni kanal açma çalışması yaptı. Bugün ise DSİ ekiplerince, derenin yükselen debisinin azalması ve akıntı hızının düşürülmesi için yapılan yeni kanal önüne suyun yönünün değiştirilmesi için her biri 8,5 ton ağırlığındaki 6 adet 3 metrelik beton blokların yerleştirmesi için çalışma gerçekleştirildi. Yetkililer bu sayede suyun sağ yönden gelen akıntısının yeni açılan sol yöndeki kanala doğru giderek sualtı ekiplerinin çalışmalarının kolaylaştırılacağını belirtti. Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna ve AFAD Müdürü Levent Yılmaz'da bölgede çalışmaları koordine etti.
Arama çalışmalarına, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Arama ve Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katılıyor.

FOTOĞRAFLI

Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyorEzine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyorEzine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyorEzine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor

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