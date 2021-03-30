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Ezine’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

30.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Çanakkale’nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 29 Mart Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında şüphelendikleri bir otomobili durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada uyuşturucu madde imalatında kullanılan sentetik sıvı materyaller ele geçirdi.

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale’nin Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 29 Mart Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında şüphelendikleri bir otomobili durduran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada uyuşturucu madde imalatında kullanılan sentetik sıvı materyaller ele geçirdi. Otomobil içerisinde bulunan şüpheli R.A. ile N.T. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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