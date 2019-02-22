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Ezineli Barış gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 2 Şubat günü aşırı yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapılan otomobildeki 4 gençten kayıp olan Barış Kurt'un (16) dün ulaşılan cansız bedeni Güllüce köyü camisinde kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa SUİÇMEZ- Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, 2 Şubat günü aşırı yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapılan otomobildeki 4 gençten kayıp olan Barış Kurt'un (16) dün ulaşılan cansız bedeni Güllüce köyü camisinde kılınan cenaze namazından sonra gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ezine'de 2 Şubat Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında lise öğrencileri Ferhat Çil (16), Batuhan Kızıl (16), Mehmet Yalçın (16) ve Barış Kurt'un içinde bulunduğu 17 AAC 010 plakalı otomobil, Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapıldı. 4 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede bulunan otomobil, kıyıya çıkarıldı. Otomobilde Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ferhat Çil ve Batuhan Kızıl ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın cansız bedenleri bulundu. Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt ise bulunamadı. Barış Kurt'un 20 gün sonra dün cansız bedeni Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından otomobilin suya kapıldığı yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte bulundu. Bugün Barış Kurt için ilçeye bağlı Güllüce köyü camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı AK Parti'li Haluk Babaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan, Barış Kurt'un babası Sedat Kurt, annesi Birgül Kurt, yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreni öncesinde Barış Kurt'un cenazesi helallik alınmak için baba ocağına götürüldü. Ardından omuzlarda köy camiine getirildi. Barış'ın babası Sedat Kurt cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul etti. Annesi Birgül Kurt ise, oğlunun tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barış Kurt'un cenazesi gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

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