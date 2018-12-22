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Ezio Auditore ve daha fazlası For Honor yolcusu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.12.2018 17:52 | Son Güncelleme

Ubisoft, Assassin's Creed 2 üçlemesinden tanıdığımız Ezio Auditore ve diğer Assassin's Creed karakterleri For Honor'a geleceğini duyurdu.

Ezio Auditore ve daha fazlası For Honor yolcusu

For Honor, Anvil teknolojisiyle geliştirilmiş başarılı aksiyon ve dövüş oyunlarından biri. İlk olarak 14 Şubat 2017'de piyasaya çıktı ve çeşitli ek paketlerle oyundaki yenilikler gün geçtikçe artıyor.

Etkinlik, aynı zamanda Assassin's Creed silahları ve kozmetiklerinin kişiselleştirilmesine izin veriyor. Ezio dışında Connor'ın da oyuna dahil olacağı etkinlik, 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak.

For Honor'ın resmi Twitter hesabında yayınlanan kısa video, oyuncuları Abstergo logosuyla karşılıyor. Logonun ardından 20 Aralık tarihi göze çarpıyor.

For Honor Marching Fire ek paketi ile oyuna yeni karakterler ve seviyeler eklenmiş durumda. Aksiyon kısmı da gün geçtikçe güzelleşiyor. Oyunu PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında deneyimleyebilirsiniz.

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Ubisoft Assassin's Creed 2 Ezio Auditore for honor dövüş oyunu

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