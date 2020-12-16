HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL’ye satın almış

Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL’ye satın almış

16.12.2020 11:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL’ye satın almış

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 15 gün önce 750 TL’ye satın aldığı eşeği ağaca iple bağladıktan sonra sopayla eziyet eden şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Elbistan’a bağlı Horhor Mahallesi’nin Çevirme mezrasında meydana gelen olayda B.U.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 15 gün önce 750 TL’ye satın aldığı eşeği ağaca iple bağladıktan sonra sopayla eziyet eden şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Elbistan’a bağlı Horhor Mahallesi’nin Çevirme mezrasında meydana gelen olayda B.U. (64) isimli şahıs, ağaca bağladığı eşeğe işkencede bulundu. Eşeğe defalarca ve acımasızca sopayla vuran şahıs, daha sonra iki köpeği eşeğin üzerine saldı. Dakikalarca süren işkenceye dayanamayan eşek, bitkin düşerek tarlaya yığıldı. Olaya ait görüntülerin ardından B.U. gözaltına alındı.
Geceyi gözaltında tutulduğu Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığında geçiren şüpheli B.U., sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Elbistan Adliyesine getirildi.
Şüphelinin, eziyet ettiği eşeği yaklaşık 15 gün önce Sivas’ın Gürün ilçesindeki bir vatandaştan 750 TL karşılığında satın aldığı bildirildi. Şüphelinin, kör olduğunu öğrendiği eşeğin, kendisini tepmesi sonucunda öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Adliye önünde olayla ilgili değerlendirme yapan mahalle muhtarı Mehmet Bozkurt ise şüphelinin 5 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından sonra hafızasının yerinde olmadığını söyledi. Bozkurt, “5 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Evde tek başına kaldığı için kimsenin haberi olmadan 20 saat bekliyor. Sivas’ta ameliyat oldu ve 2 ay yattı. Adamı zorla kurtardılar ama şuanda hafızası yerinde değil. Ne yaptığını bilmiyor. Normalde hayvanları seven bir insan. Ömrü çobanlık yaparak geçti. İngiltere’den hayvanları sevdiği için geliyor. Görüntüleri izledim çok üzüldüm. Hayvanlara zarar verecek bir kişiliği yok” şeklinde konuştu.

Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL’ye satın almış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu!Tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu!
Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Korkunç olay! Annesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Banyoda çıplak poz verdi

Banyoda çıplak poz verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Afganistan tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

Kışlada öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

Samsun'da koronavirüs vakalarına karşı 8 kişilik 'gizli ekip' kuruldu

Koronaya karşı 8 kişilik 'gizli ekip'

Milli Piyango bileti almak haram mıdır? Diyanet İşeri'nden açıklama

Diyanet: Piyango almak haramdır

Necmi İlhan açıkladı: İki daireyi halıyla birleştirip halay çekerek virüs bulaştırmışlar

Virüs bakın nasıl bulaşmış! İki daireyi halıyla birleştirip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.