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Eziyete dönen yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:14 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli Easy Jet’e ait Londra-Lizbon uçağı, havalimanında 5 saat beklettiği yolcuları almadan hareket etti.Cuma günü yaşanan olayda, Londra-Lizbon seferi için Easy Jet’i tercih eden yolcuların yolculuğu kördüğüme döndü.

Eziyete dönen yolculuk

İngiltere merkezli Easy Jet’e ait Londra-Lizbon uçağı, havalimanında 5 saat beklettiği yolcuları almadan hareket etti.
Cuma günü yaşanan olayda, Londra-Lizbon seferi için Easy Jet’i tercih eden yolcuların yolculuğu kördüğüme döndü. Londra’dan kalkış yapan yolcu uçağı, Lizbon Havalimanı’nın pistinin kapalı olması nedeniyle Porto’ya iniş gerçekleştirdi. Porto’ya ulaşan yolculara uçağın yakıt ikmalinin ardından geri dönecekleri söylendi ancak yolcular havalimanında 5 saat mahsur kaldı. Lizbon’a ulaşmak için bekleyen yolculara, uçağın yolcuları almadan hareket ettiği söylendi. Yaşadıkları krizin aşılması için bekleyen ve Lizbon’a otobüsle hareket etmek zorunda kalan yolcular, planlanandan 8 saat sonra Lizbon’a ulaştı.
Frazer Rendell adlı yolcu, öğle saatlerinde havalimanına vardıklarını ve 16.30’a kadar beklediklerini ifade etti. Rendell, bir kişinin uçağın yolcularını almadan gittiğini söylediğini sözlerine ekledi.
Easy Jet sözcüsü ise yaşanan destinasyon değişikliğinin personelin mesai saatini aşmasına neden olduğunu kaydederek, yaşananların Easy Jet’in kontrolü dışında gerçekleştiğini bildirdi. Sözcü, yolculardan özür dileyerek yolcuların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

Eziyete dönen yolculuk

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