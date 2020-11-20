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Eziyetin böylesi! Gözünü bantlayıp ayağını iğneler ve iplerle sarmışlar

20.11.2020 16:39 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözleri bantlanmış, ayağına iğneler ve ipler dolanmış bir atmaca bulundu. Irmakta can çekişirken fark edilen yırtıcı kuş bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Atmacayı sudan çıkararak iğnelerden ve iplerden temizledikten sonra gözlerini açan vatandaş, sonrasında yırtıcı kuşu doğaya saldı.

Teknesiyle balık tutmak için Manavgat ırmağıyla denizin birleştiği Boğaz mevkiinden açılan, havanın bozması sonucu balık tutmadan geri dönmek zorunda kalan Mehmet Karlık, insanlık dışı bir olaya şahit oldu. Karlık, Manavgat ırmağı üzerinde kanatlarını çırpan bir canlı gördü. Yaklaştığında gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Karlık, suyun üzerinde kanat çırpan canlının bir atmaca olduğunu, gözünün bantlı, ayaklarının da bağlı olduğunu görünce hemen tekneye aldı.
Şaşkına dönen Karlık, atmacanın ayağındaki bağları ve gözündeki bantı çıkardıktan sonra doğaya bıraktı.

'AYAKLARINDA İĞNELER VE İPLER VARDI'

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Sabah balık tutmak için tekne ile Manavgat ırmağından denize açıldığını belirten Mehmet Karlık “Deniz biraz bozunca geri dönmek zorunda kaldım. Gelirken ırmağın ortasında yaralı bir atmaca gördüm. Yüzü, gözü her tarafı kapalı, bantlamışlardı. Ayaklarında iğneler ve ipler vardı. Atmacayı sudan çıkarıp aldım. İpleri falan çıkardım, temizledim. Gözünü açtım. Daha sonra saldım uçtu, ama sonra düştü. Düştüğü yerden alıp kurulayarak ısıttım. Isındıktan sonra uçmaya başladı. Karşıdaki kamışlık alana doğru uçup gitti” dedi.

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'BU İNSANLIĞA YAKIŞMAYAN BİR ŞEYDİR'

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Karşılaştığı manzarayı cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten Karlık, “Bunu yapan arkadaşlar belki bunu görür, izler, utanırlar. Görüştüğüm bir arkadaşım, atmacaları bıldırcın ve güvercin gibi kuşları yakalamak için eğitip avcı olarak kullandıklarını söyledi. Ama bu insanlığa yakışmayan bir şeydir. Hepinizi duyarlı olmaya davet ediyorum. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

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(İHA)

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