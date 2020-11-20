Eziyetin böylesi! Gözünü bantlayıp ayağını iğneler ve iplerle sarmışlar

Teknesiyle balık tutmak için Manavgat ırmağıyla denizin birleştiği Boğaz mevkiinden açılan, havanın bozması sonucu balık tutmadan geri dönmek zorunda kalan Mehmet Karlık, insanlık dışı bir olaya şahit oldu. Karlık, Manavgat ırmağı üzerinde kanatlarını çırpan bir canlı gördü. Yaklaştığında gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Karlık, suyun üzerinde kanat çırpan canlının bir atmaca olduğunu, gözünün bantlı, ayaklarının da bağlı olduğunu görünce hemen tekneye aldı.

Şaşkına dönen Karlık, atmacanın ayağındaki bağları ve gözündeki bantı çıkardıktan sonra doğaya bıraktı.

'AYAKLARINDA İĞNELER VE İPLER VARDI'

Sabah balık tutmak için tekne ile Manavgat ırmağından denize açıldığını belirten Mehmet Karlık “Deniz biraz bozunca geri dönmek zorunda kaldım. Gelirken ırmağın ortasında yaralı bir atmaca gördüm. Yüzü, gözü her tarafı kapalı, bantlamışlardı. Ayaklarında iğneler ve ipler vardı. Atmacayı sudan çıkarıp aldım. İpleri falan çıkardım, temizledim. Gözünü açtım. Daha sonra saldım uçtu, ama sonra düştü. Düştüğü yerden alıp kurulayarak ısıttım. Isındıktan sonra uçmaya başladı. Karşıdaki kamışlık alana doğru uçup gitti” dedi.