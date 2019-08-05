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Ezo Sunal, tekne kazası geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

Ezo Sunal, Büyükada’dan deniz taksisiyle döndükleri bir teknenin kendilerine hızla çarpmasıyla kaza geçirdiklerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ezo Sunal, Büyükada’dan deniz taksisiyle döndükleri bir teknenin kendilerine hızla çarpmasıyla kaza geçirdiklerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sunal, kendilerine çarpan tekne sürücüsünün iddialara göre alkollü olduğunu ve kazayı şans eseri yara almadan atlattıklarını belirtti. Sunal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal, beraberindeki 3 kişi ile beraber Büyükada’dan Dragos iskelesine doğru deniz taksisiyle ilerledikleri sırada, hızla ilerleyen bir teknenin kendilerine çarpmasıyla kaza geçirdi. Ezo Sunal, geçirdiği kazayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yaptığı paylaşımda, "Dragos iskelesine doğru giderken tam yolun yarısında benim oturduğum taraftan bizimkinden daha büyük bir tekne bize korkunç bir süratle çarptı. Bir anda camlar tuz buz oldu, yüzümüze gözümüze saçımıza her yerimize camlar sıçradı” diyen Sunal, şans eseri teknenin devrilmediğini ve kazayı yara almadan atlattıklarını belirtti.
Ayrıca kazaya sebep olan tekne sürücüsünün alkollü olduğu ve tekne ışıklarının yanmıyor olduğu iddia edildiğini söyleyen Sunal, “Ancak sonradan öğrendim ki bize çarpan teknenin ışıkları yanık değilmiş ve kaptan alkollüymüş. Bana böyle bilgi verildi ancak karşı tarafı hiç tanımıyorum ve gerçekten neler oldu bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem. Umarım hiç kimseye zarar gelmemiştir” dedi.
Ezo Sunal’ın sosyal medya hesabı üzerinden kazanın ardından paylaştığı tekne fotoğrafları kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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