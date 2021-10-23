“F-16 Tedariki İçin Teknik Çalışma Başlatıldı”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 uçakları alması konusunda teknik çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Akar, “Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor” dedi.

Akar Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nde gazetecilerle biraraya geldi. Akar’ın açıklamaları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Türkiye’nin ABD’den F-16 tedarikine ilişkin soru üzerine Bakan Akar, “84 milyon nüfusumuzu, 780 bin kilometrekare topraklarımızı ve bu çerçevedeki hak ve hukukumuzun korunması bizim vazifemiz. Bunu nasıl yapacağız? Ordumuzla yapacağız. Ordu ne demek? Personel ve donanım demek. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani ordumuzu en iyi şekilde teçhiz etmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 80’lere yaklaştığını ifade eden Akar, “Birçok ihtiyacımızı yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Bunun dışında karşılamamız gereken ihtiyaçlarımız da var. Bu manada elimizdeki F-16’ların yenilenmesi lazım. Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD’den hem blok 70 Viper F-16 tedariki hem de elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin, TSK’nın güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

Akar, Brüksel’de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesine ilişkin bir soru üzerine de, “30 Ekim’de Roma’da Liderler Zirvesi yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Biden görüşecek. Buradaki temaslarla o zirvenin olumlu, yapıcı, rahat, sorunları çözücü şekilde gerçekleşmesine yönelik elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta sonunda Angola ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'nin F-35'ler için yaptığı ödemenin karşılığını F-16'larla geri vermeyi teklif ettiğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise hafta başındaki basın brifinginde bir soru üzerine, ABD’nin Türkiye’nin F-16 talepleri konusunda hiçbir finansman teklifinde bulunmadığını kaydetmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ise, Türkiye’nin F-35 askeri uçak projesi için yaklaşık 1,4 milyar dolarlık yatırımı nedeniyle ya para iadesi ya projeye geri dönüş talep ettiğini, veya F-16 filosunu modernize etmek üzere ABD’den yanıt beklediğini söylemişti.

“NATO’nun dışında ittifaklar aranması NATO’ya zarar verir”

Milli Savunma Bakanı Akar ayrıca, Yunanistan ile Fransa arasında geçen ay imzalanan savunma anlaşmasını kastederek, NATO dışında birtakım ittifaklar aranmasının hem NATO’ya hem ikili ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulundu.

Yunanistan ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmesi sorulan Akar, Türkiye’nin sorunların iyi komşuluk çerçevesinde, diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu yineledi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile NATO Karargahı’nda “olumlu ve yapıcı” bir görüşme yaptıklarını, bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi beklediklerini belirtti.

Akar, “Biz gerilimi artıran, provokatif eylem ve söylemlerin fayda sağlamayacağını her zaman dile getirdik. Bazı siyasi figürlerin, kişilerin bu konuda öne çıktığını, bunun önlenmesi gerektiğini muhataplarımıza söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu arada bazı ülkelerin de kışkırtma ve teşvikiyle silahlanma başta olmak üzere bazı eylemler ortaya çıkıyor. Bunların orta ve uzun vadede hiçbir yararının olmadığının bilinmesini istiyoruz. Neden? Biz iyi komşuluk ilişkileri içinde beraber yaşamayı, zenginliklerden beraber faydalanmayı ve ülkelerimizin güven ve refah içinde yaşamasına gayret ediyoruz. Bunun dışında NATO’nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranmasının hem NATO’ya hem ikili ilişkilere zarar vereceğini, güveni sarsacağını herkesin bilmesi gerekir” diye konuştu.

NATO müttefikleri Yunanistan ve Fransa geçen ay bir stratejik ve askeri savunma işbirliği paktına imza atmıştı. Anlaşma Fransa’nın Yunanistan’a 3 milyar euro değerinde üç savaş gemisi satmasını da kapsıyor.

Atina bu yıl ayrıca 24 Fransız Rafale uçağı için sipariş vermişti.

