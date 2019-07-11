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"F-16 uçakları, Kandil'e attığı bombaları Meclis'e attı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:14 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "F-16 uçakları Kandil'e attığı bombaları Meclis'e attı" - 15 Temmuz gazisi eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan: - "Darbe için net delil mi aranıyor? Ben buradayım"

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "F-16 uçakları, Kandil'e attığı bombaları Meclis'e attı." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından kurumun genel merkezinde, "15 Temmuz Bir İşgal Denemesi" konulu panel düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Kahraman, 15 Temmuz'un darbe veya ihtilal değil, bir işgal denemesi olduğunu kaydetti.

Kahraman, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evde çocuğumla yemek yiyorum. Bir uçak neredeyse çatıyı uçuracak. Televizyonu açtım tanklar köprüde. Cumhurbaşkanıyla görüşemedim. Arıyorum düşüremiyorum. Başbakanla görüşemedim. Meclis Emniyet Müdürü, TBMM Genel Sekreteri, 'Üç yer var tespit ettik. O üç yerden birini seçin, bir numaraya yani Cumhurbaşkanına bir şey olursa sıra iki numaraya gelecek. Sen lazımsın seni saklayalım.' dediler. Aslanlar, gemiyi terk etmezler, fareler gemiyi terk ederler. 'Ben fare miyim?' dedim ve Meclis'imizi açtık."

"F-16 uçakları Kandil'e attığı bombaları Meclis'e attı." diyen Kahraman, o dönem Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı olan Joe Biden'ın ziyareti esnasında kendisini takip eden Amerikalı gazetecilere, "Buradaki manzarayı, Amerikan kamuoyu görse Türkiye'nin hassasiyetini anlar." dediğini aktardı.

Beka meselesinin her zaman gündemde olması gerektiğini belirten Kahraman, "Su uyur düşman uyumaz. Haç ve Hilal'in kavgası devam ediyor. Hilal'in güçlenmesini istemiyorlar." diye konuştu.

15 Temmuz'da darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan ve koruması şehit edilen dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan da 15 Temmuz'da Türk milletinin eşi görülmemiş bir direniş gösterdiğini ifade etti.

TEM Daire Başkanı olarak atanmasından sonra FETÖ'nün terör örgütü olduğuna dair bir rapor hazırlayıp tüm emniyet teşkilatına ve adli makamlara gönderdiklerini belirten Aslan, kurum içi yazışmaların bir FETÖ üyesi tarafından örgüte sızdırılmasıyla hedef haline geldiğini kaydetti.

"Hendek" olaylarının yaşandığı dönemde zorlu bir mücadele verdiklerini anlatan Aslan, "Hendek operasyonlarımızda, FETÖ'cülerin PKK'ya her türlü istihbaratı verdiğine bizzat tanık oldum." dedi.

Aslan, "Darbe için net delil mi aranıyor? Ben buradayım. Ben ve vatanım ayaktayız. Vatan baki ve ebedi kalacaktır. Bu vatan üzerinde evlat bitmez, bitmeyecektir." diye konuştu.

Panele konuşmacı olarak katılan MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olmasının çok ötesinde, ülkeyi bölmek ve parçalamak için bir işgal girişimi olduğunu ifade etti.

Akçay, 17 Temmuz'da yaralıları ziyaret ettiği hastanede, bir gaziyle aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

"Baba kız Keçiören'den Genelkurmay'ın önüne geliyorlar. Genelkurmay'ın duvarından içeriye atlıyorlar ve darbeci askerlerle karşı karşıya kalıyorlar. Darbeci askerlerin ellerinde silah var kızın elinde toplu iğne bile yok. 'Şeyda nasıl olur korkmadınız mı' dedim. 'Niye korkalım? Onlar bizden korktular. Üzerlerine üzerlerine yürüdük' dedi. O arada askerler baba kızı taramışlar."

SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı da 15 Temmuz'un darbe değil işgal girişimi olduğunun altını çizerek "Hedef, herhangi bir şey değil bizzat devletimizdi." değerlendirmesinde bulundu.

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