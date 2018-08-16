F-35 Ortak Program Ofisinden Türkiye açıklaması:

WASHINGTON (AA) - F-35 Ortak Program Ofisinden (JPO), tüm F-35 ortaklarıyla mevcut program planlarının sürdürüleceği ve gelecekteki politika talimatlarına uyulacağı bildirildi.

Merkezi başkent Washington'a yakın bir mesafede Virginia eyaletinin Arlington kentinde bulunan JPO Halkla İlişkiler Birimi, F-35 konusuyla ilgili AA muhabirine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, F-35 Ortak Program Ofisinin, 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda (NDAA) belirtildiği üzere, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin durumu hakkında ABD Savunma Bakanlığının Kongreye rapor sunması gerekliliğini desteklediği kaydedildi.

JPO açıklamasında, "F-35 Ortak Program Ofisi, tüm F-35 ortaklarıyla birlikte mevcut program planlarını yürütmeye devam edecek ve gelecekteki politika talimatlarına gerektiği şekilde uyacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin de ortağı olduğu programın mevcut durumuna ilişkin olarak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk F-35 personelinin Luke Hava Üssü'ndeki eğitimi, NDAA'nın gerektirdiği şekilde, Savunma Bakanının F-35 raporunu, izlenecek yola ilişkin karar verilmesi için Kongreye sunmasına kadar devam edecektir."