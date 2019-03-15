F-35 programında 2,1 milyar dolarlık kayıt dışı harcama tespit edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Teftiş Kurulunun, F-35 programına ilişkin raporu, Pentagon'un, uçak parçaları için harcandığı ifade edilen 2,1 milyar dolarlık fonun ne zaman ve hangi parçalar nedeniyle harcandığını bilmediğini ortaya çıkardı.

ABD'de yüksek maliyeti ile gündeme gelen "F-35 Lightening II" beşinci nesil savaş uçağı programı, bu sefer de "kayıt dışı maliyet" iddiasıyla tartışmaya neden oldu.

Raporda, Teftiş Kurulunun, savunma devi Lockheed Martin'in F-35'in parçalarına harcadığını belirttiği 2,1 milyar doların sadece 3,4 milyon dolarının kaydının Pentagon'da bulunduğu, kalan miktarla ilgili başka herhangi bir kayıt tutulmadığı belirtildi.

Pentagon'un devlet mallarını doğru yönetemediği, kontratları düzgün ihale edemediği ve bu konuda diğer ilgili kurumlarla koordinasyon kurmadığı vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Sonuç olarak Savunma Bakanlığı, F-35'in gerçek değerini tam olarak bilmiyor ve bakanlıkta F-35 programı için 2,1 milyar dolarlık devlet mülkiyetinin yüklenicilerce uygun şekilde değerlendirildiğini bağımsız olarak teyit eden bir kayıt bulunmuyor. Doğru kayıtlar olmadan, F-35 program yetkililerinin, mülkiyetin değerine ilişkin bir görüşü ve devlet mallarını nasıl kullandığına yönelik ana yükleniciden hesap sormak için bir ölçüt bulunmuyor."

Birim fiyatı 100 milyon doları geçen F-35 uçağının bakım ve parça maliyetinin de yüksekliğinden şikayet ediliyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke, F-35 uçağının geliştirilmesine ve inşasına katkı sağlıyor.

