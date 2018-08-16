HABER

F-35 uçakları için çok önemli gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 20:50 | Son Güncelleme

F-35 Ortak Program Ofisi, tüm F-35 ortaklarıyla mevcut program planlarını sürdüreceğini ve gelecekteki politika talimatlarına uyacağını açıkladı.

F-35 uçakları için çok önemli gelişme

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
‘Hem Trump Hem Erdoğan Kaybedebilir’‘Hem Trump Hem Erdoğan Kaybedebilir’
Soul müziğin kraliçesi veda ettiSoul müziğin kraliçesi veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
F-35 F-35 Ortak Program Ofisi F-35 teslimatı

En Çok Okunan Haberler

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortalığı karıştıracak haber: 30 CIA ajanı infaz edildi

Ortalığı karıştıracak haber: 30 CIA ajanı infaz edildi

Trump'tan büyük gaf! Eşinin gelmeyeceğini öğrenince...

Trump'tan büyük gaf! Eşinin gelmeyeceğini öğrenince...

Soul Kraliçesi Aretha Franklin hayatını kaybetti!

Soul Kraliçesi Aretha Franklin hayatını kaybetti!

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

THY uçağındaki radyoaktif sızıntı Budapeşte havalimanını kapattı

THY uçağındaki radyoaktif sızıntı Budapeşte havalimanını kapattı

Mısır mumyalarının formülü bulundu

Mısır mumyalarının formülü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.