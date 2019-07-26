HABER

F-35’leri satın almak Belçika’nın tüm hava savunma sistemini değiştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:13 | Son Güncelleme

Belçika’nın ABD’den satın aldığı F-35 savaş uçaklarının orduya dahil edilmesinden sonra hava üslerinin fizyolojik yapılarında ciddi değişikliğe gideceği belirtildi.Belçika’nın ABD’den aldığı F-35 savaş uçaklarının 2025 yılının bahar aylarında Florennes’e ve iki yıl sonra da Limburg’taki Kleine-Brogel hava üslerine gelmesi bekleniyor.

Belçika’nın ABD’den satın aldığı F-35 savaş uçaklarının orduya dahil edilmesinden sonra hava üslerinin fizyolojik yapılarında ciddi değişikliğe gideceği belirtildi.
Belçika’nın ABD’den aldığı F-35 savaş uçaklarının 2025 yılının bahar aylarında Florennes’e ve iki yıl sonra da Limburg’taki Kleine-Brogel hava üslerine gelmesi bekleniyor. F-35’lerin gelişiyle hava üslerinin fizyolojik yapısı ve pilot eğitimi, hava bileşeninin işletilme sistemi tamamen değişecek. 2023 ve 2024 yılları arasında ise Belçikalı pilotlar ve teknisyenler ABD’nin güneybatısındaki Arizona eyaletinde eğitim alacaklar.
Belçika Savunma Bakanlığı, Haziran ayının sonunda Florennes ve Kleine-Brogel’de iki yüksek güvenlikli F-35 kompleksinin inşası için bir ön bildirim yayınladı. Özel bir şirket tarafından toplam 275 milyon euroya mal edilecek olan komplekslerin 2026 yılı sonuna kadar hazır olması planlanıyor.
Havacı Albay Harold Van Pee, F-35 uçaklarının güvenlik açısından hem fiziksel hem de sibernetik olarak Belçika’nın uçuş eğitim şeklini derinden değiştireceğini söyledi. Değişikliğin en önemli sebebi Belçika hava üssünün dar olması ve F-35 eğitim misyonları için daha fazla hava sahası gerektiği olarak gösteriliyor. Bu yüzden Belçikalı pilotlar, İtalya, Norveç ve ABD’de daha fazla eğitim almak zorunda kalacak. Ayrıca uçakların aşırı gürültülü olmasının da Belçika’da eğitimleri zora sokacağı belirtiliyor.
Geçtiğimiz Ekim ayında Michel hükümeti, ABD ile 34 yeni F-35-A savaş uçağının satın alınması konusunda 3,8 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyorMeteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
Zeytinyağlı dolma yemek için yarıştılarZeytinyağlı dolma yemek için yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Makyajsız ve bikinili! Beğeni topladı

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.