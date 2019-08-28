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"!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Festival, 13-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da, 19-22 Eylül tarihleri arasında ise İzmir ve Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - "!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali", 13 Eylül'de İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikte seyirciyle buluşacak filmler belli olurken, galalar bölümünde, aralarında "About Endlessness", "The Souvenir", "The Don't Die", "Too Late to Die Young" ve "I Lost My Body" adlı yapımların da olduğu 10 film sunulacak.

Festivalde yönetmenler Jim Jarmusch ve Joanna Hogg'un son filmleri de Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

- Türk sinemasının efsanelerini ağırlayacak

!f Efsaneler bölümünde ise, "Tabutta Rövaşata", "Ağır Roman", "Eşkıya", "C Blok" ve "Salkım Hanım'ın Taneleri"nin de yer aldığı dönemlerinin efsanevi filmleri beyazperdede gösterilecek.

!f Kült seçkisinde ise David Lynch'in yönettiği "Blue Velvet", "Eraserhead", "Lost Highway" filmleri izlenebilecek.

Ulusal, uluslararası ve kısa filmler için 3 farklı jürisi bulunan festivalin uluslararası jüri başkanlığını Michel Franco yaparken, ulusal kategorinin jüri başkanlığını ise Ezel Akay üstlenecek.

Kısa filmler kategorisinde ise jüri başkanı olarak Anna Henckel-Donnersmarck yer alacak.

Festival, 13-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da, 19-22 Eylül tarihleri arasında ise İzmir ve Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak.

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!f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali

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