FAA Boeing Uçaklarında Yeni Bir Sorunlu Parça Daha Tespit Etti

Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA, yaptığı açıklamada Boeing’in seferlerden çekilen 737 MAX tipi uçaklarıyla birlikte 737’nin bazı diğer modellerinde de sorunlu parçalar olabileceğini belirtti. Söz konusu parçaların acilen değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

FAA, Boeing şirketinin alt bir üreticisi tarafından üretilen 179 MAX tipi, 133 adet de NG tipi uçakta kullanılan slat adı verilen ve kanadın ön bölümündeki harekete imkan tanıyan bir parçada da sorun olduğunu duyurdu. Uçak kanadının ön kısmında yer alan söz konusu parça uçağın kalkış ve iniş anında ekstra kaldırma etkisi sağlıyor.

FAA’in bu açıklamasının ardından Boeing şirketi, söz konusu parçalara ilişkin olarak bugüne dek herhangi bir sorun bilgisi almadığını bildirdi.

Söz konusu parçanın kullanıldığı uçaklardan 737 NG serisi ilk olarak 1997 yılında üretilmeye başlandı. Şu anda aynı serinin üçüncü nesil uçakları üretiliyor. Şirket havayolu şirketlerine ait 112 NG serisi uçakta da şüpheli parçaların kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunacağını duyurdu.