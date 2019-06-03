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FAA Boeing Uçaklarında Yeni Bir Sorunlu Parça Daha Tespit Etti

03.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA, yaptığı açıklamada Boeing’in seferlerden çekilen 737 MAX tipi uçaklarıyla birlikte 737’nin bazı diğer modellerinde de sorunlu parçalar olabileceğini belirtti

FAA Boeing Uçaklarında Yeni Bir Sorunlu Parça Daha Tespit Etti

Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA, yaptığı açıklamada Boeing’in seferlerden çekilen 737 MAX tipi uçaklarıyla birlikte 737’nin bazı diğer modellerinde de sorunlu parçalar olabileceğini belirtti. Söz konusu parçaların acilen değiştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

FAA, Boeing şirketinin alt bir üreticisi tarafından üretilen 179 MAX tipi, 133 adet de NG tipi uçakta kullanılan slat adı verilen ve kanadın ön bölümündeki harekete imkan tanıyan bir parçada da sorun olduğunu duyurdu. Uçak kanadının ön kısmında yer alan söz konusu parça uçağın kalkış ve iniş anında ekstra kaldırma etkisi sağlıyor.

FAA’in bu açıklamasının ardından Boeing şirketi, söz konusu parçalara ilişkin olarak bugüne dek herhangi bir sorun bilgisi almadığını bildirdi.

Söz konusu parçanın kullanıldığı uçaklardan 737 NG serisi ilk olarak 1997 yılında üretilmeye başlandı. Şu anda aynı serinin üçüncü nesil uçakları üretiliyor. Şirket havayolu şirketlerine ait 112 NG serisi uçakta da şüpheli parçaların kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunacağını duyurdu.

Boeing şirketinin bugüne dek en hızlı satış rakamına ulaşan modeli 737 MAX tipi uçaklar önce Endonezya ardından da Etiyopya’da meydana gelen kazalar üzere tüm dünyada seferlerden Mart ayında çekilmişti. Bu iki kazada 346 kişi hayatını kaybetti.

Boeing şirketi henüz bu uçaklardaki düzeltme ve yenileme işlemlerinin onayı için FAA’e başvurmadı.

Öte yandan FAA, slat adlı parçada tespit edilen hatalı üretimin bir uçağın düşmesine değil ama havada zarar görmesine neden olabileceğini belirtti.

Amerikan Federal Havacılık Dairesi, söz konusu parçanın değiştirilmesi konusunda gerekli talimatnamenin yayınlanacağını ve bunun üzerine Boeing şirketinin 10 gün içerisinde söz konusu değişikliği yapması gerektiğini belirtti. Bu esnada da NG tipi uçakların seferlerine devam etmesinde bir engel olmadığı ifade edildi.

Boeing yeni slat parçasının havayolu şirketlerine ulaşmasının ardından değişiminin bir ila iki gün alacağını belirtti.

FAA, Boeing şirketinin söz konusu sorunlu parçanın hangi havayolu şirketlerinin elindeki modellerde olduğunun tespit edildiğini açıkladı. NG serisi olan ve halen seferlerde kullanılan bu uçaklardan 32’sinin Amerika’daki havayolu şirketlerinde olduğu belirtildi.

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