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FAA Düşen Uçağın Ardından Yeni Bir Talimat Yayınladı

08.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

Amerika Federal Havacılık Dairesi düşen uçağın ardından yeni bir talimat yayınladı

FAA Düşen Uçağın Ardından Yeni Bir Talimat Yayınladı

Amerika Federal Havacılık Dairesi FAA, Endonezya’da içindeki 189 kişiyle birlikte denize düşen yolcu uçağı kazasının ardından yeni bir uçuşa elverişlilik talimatı açıkladı. Söz konusu yeni talimat, Endonezya’da Boeing uçağının düşmesine neden olan hatalı veriyle nasıl başa çıkılabileceğiyle ilgili.

29 Ekim’de düşen uçakla ilgili devam etmekte olan soruşturma kapsamında FAA’in yayınladığı direktif Boeing şirketi tarafından 737 MAX8 ve MAX9 modeli uçak kullanan tüm havayolu şirketlerine iletildi. FAA’in açıkladığı talimatnameler genellikle diğer ülkelerin havacılık otoritesi kurumları tarafından da aynen uygulamaya koyuluyor.

Algıyacıdan gelen yanlış veri

FAA, uçağın kanadıyla arasındaki hava akımını okuyan “hücum açısı” olarak bilinen veriyi okuyan algıyacılarından hatalı bilgi geldiğini bunun da pilotların uçağı kontrol etmesini zorlaştırdığını açıkladı. Söz konusu veri uçağın havada tutunmasını sağlayan önemli bilgilerden biri. Bu algılayıcılarda oluşan bir hatanın uçağın havada tutunamamasına ve irtifa kaybederek düşmesine neden olabildiği belirtildi.

Yayınlanan talimat, havayolu şirketlerinin olası bir problemi çözmek adına yapması gerekenleri anlatıyor. Boeing şirketi de yeni düzenlenen kuralları uçuş ekiplerinin varolan rehber kitaplarına eklediğini duyurdu.

Yeni 737 Max 8

Henüz daha iki ay önce teslim alınan Lion Air şirketine ait Boieng 737 Max 8 uçağı, kazadan birgün önce Bali-Jakarta uçuşu sırasında hız ve irtifayla ilgili bir arıza rapor etmişti.

Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenliği Komitesi’nden hafta başında yapılan açıklamada, uçakta hava hızı göstergelerinin son 4 hanesinde hata oluştuğunun kara kutu verilerinden tespit edildiğini duyurdu. Komite Başkanı Soerjanto Tjahjono, hava hızını ölçen algılayıcılarla, gösterge arasındaki sorunun birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Tjahjono, Lion Air şirketinin hava hızına dair sorunu çözmek için yaptığı işlemlerin işe yaramadığını, son olarak da “hücum açısı” sensörü” olarak bilinen algıyacının değiştirildiğini söyledi.

Bali’den Jakarta’ya uçuşu esnasında kaptan ve yardımcı pilotların algılayıcıdan gelen verinin yaklaşık 20 derece kadar yanlış olduğunu tespit ettiler. Bu sebeple uçak kalkıştan dakikalar sonra ani bir dalış dalış yaptı bu arıza sebebiyle pilotlar Jakarta uçuşunu olması gereken irtifanın daha altında gerçekleştirmeye karar verdiler.

Kazanın olduğu uçuşta pilotlar havalimanına geri dönüş üçün onay almışlardı ve bu sebeple de suya çarptıklarında son derece yüksek bir hızda seyrediyorlardı.

Tjahjono, “Söz konusu algılayıcı değiştirildi ancak sorun giderilmiş olmadı aksine daha da büyüdü. Bu ölümcül bir sorun muydu? Şu anda bu tespit edilmeye çalışılıyor” dedi.

Havacılık uzmanları bu algılayıcılar arızalansa dahi pilotların uçakları güvenle uçurabilecek şekilde eğitim aldıklarını, ayrıca uçaklardaki acil durum sistemlerinin de devreye gireceğini belirtiyorlar.

Airsafe.com Vakfı Direktörü Todd Curtis, böylesi durumlarda uçaklarda pilotları uyaran sesli ve görsel alarmların olduğuna dikkat çekti.

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