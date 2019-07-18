HABER

Faaliyeti durdurulan fabrikada patlama: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce faaliyeti durdurulan ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Faaliyeti durdurulan fabrikada patlama: 4 yaralı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde daha önce faaliyeti durdurulan ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki eski ambalaj fabrikasında hurda malzemelerin alınması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada tesislerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Faaliyeti durdurulan fabrikada patlama: 4 yaralıFaaliyeti durdurulan fabrikada patlama: 4 yaralı

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldıKontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü eve daldı
Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralıVan’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! İçişleri'nden açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.