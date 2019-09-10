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Faaliyetine son verilen faytonlar peyzaj oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:43 | Son Güncelleme

Antalya'da meclis kararıyla trafikten men adilen faytonlar, kentin farklı noktalarına çiçeklerle süslenerek yerleştirildi

Antalya'da faaliyetine son verilen faytonlar, kentin farklı noktalarına peyzaj süslemesi olarak yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 10 Haziran'da fayton faaliyetleri durdurularak, trafikten men edildi.

Atlar Antalya Hayvanat Bahçesine götürüldü, faytonlar da revize edilerek çiçek ve bitkilerle süslendi.

Kalekapısı, Altınyaka Kavşağı ve Atatürk Bulvarı'ndaki refüje yerleştirilen faytonlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Fayton yenileme ve peyzaj revize çalışmalarında, tilki kuyruğu, begonvil çeşitleri, bahçe külü, çalı hanımeli, ruellia, mor telgraf ve bodur zakkum gibi yaklaşık 2 bin 850 çiçek toprakla buluşturuldu.

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Antalya fayton Uygulama

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