HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı

Fabrika bahçesindeki kasalar alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 19:47 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir fabrikanın bahçesindeki ahşap ve plastik kasaların bulunduğu noktada yangın çıktı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir fabrikanın bahçesindeki ahşap ve plastik kasaların bulunduğu noktada yangın çıktı. 5 itfaiye aracı ve 15 itfaiye eriyle müdahalede bulunulan yangın fabrikaya ve çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde bir fabrikanın bahçesindeki plastik ve ahşap kasaların bulunduğu noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün kasaları sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 5 itfaiye aracı ile yaklaşık 15 itfaiye eri yangına müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Tedbir amacıyla yangın bölgesine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma ise sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosuİşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Eşinden istediği şey herkesi çok duygulandırdı!Eşinden istediği şey herkesi çok duygulandırdı!
En Çok Okunan Haberler
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz!
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Diğer Haberler
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldürdü! 'Panikle hareket ettim, aslan gibi çocuğumdu'
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldürdü! 'Panikle hareket ettim, aslan gibi çocuğumdu'
Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Hatay'dan acı haber!
15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Orman vurgununda Fethiye Orman İşletme Müdürü'ne gözaltı
Orman vurgununda flaş gelişme! Orman İşletme Müdürü de gözaltına alındı
MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki
MSB: Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli
Kağıthane’de makas atan sürücü, çocukları taşıyan minibüse çarptı
Makas terörü! Korku dolu anlar böyle görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.