HABER

Fabrika deposundaki yangına giden itfaiye aracı devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

KONYA’da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü ise hafif yaralandı. Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bir plastik fabrikasının deposunda, bugün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Hammaddelerin tutuşması sonucu çıkan yangını fark eden görevliler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ ​Bu arada yangına müdahale için bölgeye sevk edilen İbrahim Dönmez yönetimindeki 42 AEJ 86 plakalı arazöz, Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağı'nda hızlı girdiği virajda devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü İbrahim Dönmez hafif yaralandı. Çevre sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Dönmez, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
Gaziantep'te uyuşturucuya 4 gözaltıGaziantep'te uyuşturucuya 4 gözaltı
Fabrika deposundaki yangına giden itfaiye aracı devrildiFabrika deposundaki yangına giden itfaiye aracı devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

Yalova'dan kahreden haber: Baba ve iki oğlu öldü

Yalova'dan kahreden haber: Baba ve iki oğlu öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.