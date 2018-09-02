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Fabrika duvarı araçların üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

Adana'da atıl bir fabrikanın duvarının devrilmesi sonucu 8 araç kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde fabrika duvarının devrilmesi sonucu 8 araç kullanılamaz hale geldi.

Döşeme Mahallesi'nde atıl durumda olan bir fabrikanın duvarı bilinmeyen bir nedenle otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi.

Çevredekilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği aldı.

Yapılan incelemede herhangi bir can kaybı yaşanmadığı anlaşılan olayda, duvarın altına kalan 8 aracın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Ekiplerin hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor.

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adana duvar Seyhan

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