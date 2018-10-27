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Fabrika ek binası inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 16:23 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de bir fabrikanın bahçesinde yapılan ek bina inşaatında çatının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Fabrika ek binası inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de bir fabrikanın bahçesinde yapılan ek bina inşaatında çatının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Olay, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Ek bina çatısında kullanılan çelik konstrüksiyonlar, taşeron firma işçileri tarafından vinç yardımı ile montajlanırken çökme oldu. Çöken çatının altında kalan işçilerden Murat Eratik (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Çakır (29) ağır, Cem Kovancı (50) ve İbrahim Ünlü (41) ise hafif yaralandı. Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla yakındaki Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Fabrika ek binası inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralıFabrika ek binası inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralıFabrika ek binası inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralıFabrika ek binası inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı

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