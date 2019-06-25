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Fabrika gibi cezaevine 9 yeni iş kolu için tesis

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:35 | Son Güncelleme

Tutuklu ve hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri amacıyla 53 alanda eğitim ve üretim faaliyeti sürdürülen Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda 9 yeni alan için atölye ve tesis açıldı - Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner: - "Ülke genelinde 303 iş yurdu müdürlüğünde yaklaşık 180 iş kolunda 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu mesleki eğitim almaktadır"

İZMİR (AA) - Mahkumların cezalarının infazı sonrası istihdam olanaklarının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda 9 yeni iş kolunda eğitim ve üretim yapacak atölye ve tesislerin açılışı yapıldı.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde 53 işkolunda 950 hükümlünün katıldığı eğitim ve üretim faaliyetleri, yeni yatırımlarla genişledi.

Reklam ve tabela, metal işleme, döşeme, mobilya, tarım, yumurta tavukçuluğu, zeytin işleme, damızlık süt sığırcılığı atölyeleri ve biyogaz enerji tesisinin açılış törenine katılarak konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun diğer kurumlara örnek gösterilen bir kurum haline geldiğini söyledi.

Bakanlık olarak insan ve insani yaklaşım düşüncesini temel aldıklarını vurgulayan Öner, şöyle konuştu:

"Temel amacımız suç işleyen kişilerin topluma kazandırılmasıyla yeniden suç işlenmesini önlemektir. Ceza infaz sistemimizi modernleştirirken aynı zamanda insani standartları da yükselttik. Sistemi baştan sona yeniledik. Modern ceza infaz sistemi suçluların sadece özgürlüklerinin kısıtlaması değil aynı zamanda ceza infaz sonrasına hazırlanmasını da içeriyor. Ülke genelinde 303 iş yurdu müdürlüğünde yaklaşık 180 iş kolunda 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu mesleki eğitim almaktadır."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Öner ve beraberindeki heyet tesislerde incelemelerde bulundu.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, tesislerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Tesis gezisinin ardından cezaevinde üretilen ürünlerin sunulduğu kokteyl düzenlendi.

Açılışa İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Çiftçi, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Açılışı yapılan biyogaz enerji tesisinde, günlük 75 ton gübrenin işlenmesiyle kurumun aylık elektrik giderinin yüzde 60'ına karşılık gelen saatte 350 kilovat elektrik üretimi ile 425 kilovat ısı enerjisi üretileceği, ayrıca tarımsal faaliyetler için gübre tedariki de sağlanabileceği ifade edildi.

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