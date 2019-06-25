Fabrika gibi cezaevine 9 yeni iş kolu için tesis

İZMİR (AA) - Mahkumların cezalarının infazı sonrası istihdam olanaklarının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda 9 yeni iş kolunda eğitim ve üretim yapacak atölye ve tesislerin açılışı yapıldı.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde 53 işkolunda 950 hükümlünün katıldığı eğitim ve üretim faaliyetleri, yeni yatırımlarla genişledi.

Reklam ve tabela, metal işleme, döşeme, mobilya, tarım, yumurta tavukçuluğu, zeytin işleme, damızlık süt sığırcılığı atölyeleri ve biyogaz enerji tesisinin açılış törenine katılarak konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun diğer kurumlara örnek gösterilen bir kurum haline geldiğini söyledi.

Bakanlık olarak insan ve insani yaklaşım düşüncesini temel aldıklarını vurgulayan Öner, şöyle konuştu:

"Temel amacımız suç işleyen kişilerin topluma kazandırılmasıyla yeniden suç işlenmesini önlemektir. Ceza infaz sistemimizi modernleştirirken aynı zamanda insani standartları da yükselttik. Sistemi baştan sona yeniledik. Modern ceza infaz sistemi suçluların sadece özgürlüklerinin kısıtlaması değil aynı zamanda ceza infaz sonrasına hazırlanmasını da içeriyor. Ülke genelinde 303 iş yurdu müdürlüğünde yaklaşık 180 iş kolunda 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu mesleki eğitim almaktadır."