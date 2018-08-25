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Fabrika içerisindeki dev hayvanat bahçesine ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde kurulu Çanakçılar Seramik Fabrikası'nın bahçesindeki hayvanat bahçesinde 100 türden 1000'e yakın hayvan bulunuyor.

Fabrika içerisindeki dev hayvanat bahçesine ziyaretçi akını

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde kurulu Çanakçılar Seramik Fabrikası'nın bahçesindeki hayvanat bahçesinde 100 türden 1000'e yakın hayvan bulunuyor. Ücretsiz girilen hayvanat bahçesini yılda ortalama 40 bin kişi ziyaret ediyor.
Gökçebey'de 40 yıl önce faaliyetine başlayan Çanakçılar Seramik Fabrikası'nın kurucuları Mehmet ve Mithat Çanakçı kardeşler, 33 yıl önce fabrikanın bahçesinde küçük bir hayvanat bahçesi oluşturdu. Her yıl giderek büyüyen ve şu anda fabrikanın bahçesinde 45 dönümlük alanı kaplayan hayvanat bahçesinde timsah, at, geyik, ceylan, karaca, ayı, kurt, maymun, tavşan, sincap, kuğu, flamingo, pelikan, turna, leylek, ördek, güvercin, tavuk, kaz gibi 100 türden 1000'e yakın canlı bulunuyor. 1 veteriner, 1 teknisyen ve 2 görevli olmak üzere 4 kişi tarafından her gün sağlık kontrolünden geçirilip bakımları yapılan hayvanlar, hazırlanan özel bölümlerde doğal ortamlarında gibi yaşatılıyor. Hayvanat bahçesini, çevre il ve ilçelerden yılda ortalama 40 bin kişi ziyaret ediyor.
Çanakçılar Yapı Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Çanakçı, hayvansever iş insanı Mehmet Çanakçı'nın hobi olarak 33 yıl önce oluşturduğu hayvanat bahçesinin zamanla büyüyerek kentin en çok ziyaret edilen mekanlarından birisi olduğunu belirterek, "Hayvanat bahçesinin sosyal sorumluluk anlamında bölge için katkısı olduğunu düşünüyoruz. Burada gezip huzur bulabiliyorsunuz. İnsanların huzur bulması aile olarak bizleri de mutlu ediyor. Yılda ortalama 40 bin kişi burasını ziyaret ediyor. Burada bulunan her hayvan tek tek veterinerlerimiz ve görevlilerimiz tarafından kontrol ediliyor. Hayvanların yeme içmesi için ayda ortalama 40 bin TL civarında bütçe ayırıyoruz. Bu hayvanat bahçesi ailemiz için artık bir görev gibi oldu. Bizler elimizden geldiğince bu güzel yeri yaşatacağız" dedi.
Hayvanat bahçesinde çevre illerde doğada zarar gören karaca, kurt ve benzeri hayvanlar getirilerek tedavi ediliyor ve ardından doğaya geri salınıyor.

FOTOĞRAFLI

Fabrika içerisindeki dev hayvanat bahçesine ziyaretçi akınıFabrika içerisindeki dev hayvanat bahçesine ziyaretçi akınıFabrika içerisindeki dev hayvanat bahçesine ziyaretçi akınıFabrika içerisindeki dev hayvanat bahçesine ziyaretçi akını

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