Fabrika inşaatını talan ederken suçüstü yakalandılar

Aziz GÜVENER/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, inşaat halindeki fabrikanın duvarlarını kepçeyle yıkıp, iskeletini oluşturan çelik konstrüksiyonları kaynakla keserek çalmaya çalışan 8 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün, Akyazı ilçesi Ormanköy mevkisinde, makine imalatı yapılacak olan firmanın inşaatında meydana geldi. Bir süre önce yapımı durdurulan fabrika inşaatına gelen 8 kişi, kepçe ile yapının duvarlarını yıktı, ardından da oksijen kaynağı ile fabrikanın iskeletini oluşturan çelik konstrüksiyonları kesmeye başladı. Bu sırada bölgeye gelen fabrika sahipleri, jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, 8 şüpheliyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, fabrikada 1 milyon TL'lik hasar meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin hurdacılık ve hafriyat işi yaptıklarını, kendilerini fabrikanın sahibi olarak tanıtan kişilerin sözü üzerine söküm yaptıklarını iddia ettikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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