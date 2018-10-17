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Fabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 09:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 14 işçi yaralandı.
Kaza, sabah erken saatlerde, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Erkut Obat yönetimindeki 41 P 3588 plakalı servis minibüsü ile Adnan Seyhan'ın kullandığı 41 GS 197 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Obat ve Seyhan ile minibüsteki 14 işçi yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 16 yaralıyı ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralıFabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralıFabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralıFabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralı

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