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Fabrika işçisinin evi yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 18:45 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, fabrika işçisi Hasan Demir'e ait tek katlı ev, yaklaşık 1 saat süren yangında kullanılamaz hale geldi.

Fabrika işçisinin evi yangında kül oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, fabrika işçisi Hasan Demir'e ait tek katlı ev, yaklaşık 1 saat süren yangında kullanılamaz hale geldi.
Uşak'ın Eşme ilçesindeki fabrikada işçi olarak çalışan Hasan Demir'in Türlübey Mahallesi'ndeki tek katlı evinde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı sanılan yangın, kısa sürede tüm eve yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Hasan Demir'in eşi ve 2 çocuğunun yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Fabrika işçisinin evi yangında kül olduFabrika işçisinin evi yangında kül oldu

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