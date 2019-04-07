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Fabrika işçisinin sınırları aşan eski para merakı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde fabrika işçisi Murat Abalı'nın koleksiyonunda, yaklaşık 150 ülkeye ait çoğu tedavülden kalkmış bini aşkın para bulunuyor.

Yeni Mahalle'de yaşayan, evli ve 1 çocuğu olan Murat Abalı (36), babasının her maaş aldığında kağıt paralardan birini ayırıp biriktirdiğini görerek, 18 yaşında koleksiyonerliğe başladı. İlk etapta bozuk para biriktiren Abalı, liseyi bitirip fabrikada çalışmaya başlayınca kağıt para toplamaya yöneldi.

Fabrika işçisi, 150 ülkeye ait bini aşkın para biriktirdi

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi paralarıyla koleksiyonuna başlayan Abalı, zaman içinde Rusya, Almanya, Venezuela, İran ve Türkmenistan gibi yaklaşık 150 ülkenin çoğu tedavülden kalkmış bini aşkın parasını biriktirdi.
Abalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarının kendisini "para babası" esprisiyle andığını ifade etti.
Koleksiyonculuğun bir tutku olduğunu belirten Abalı, şöyle konuştu:
"Bu, 'Hadi koleksiyonculuk yapayım' diyerek başlanacak bir alışkanlık değil. Çocukluktan gelen bir şey. Çok titizlik isteyen bir durum. Basit bir istifçilik değil kesinlikle. Belli bir düzeni, disiplini var. Aslında normal hayatında da insanı düzene sokuyor.
İstediğim bir parayı bulduğumda, ona ulaştığımda çocuk gibi seviniyorum. İnsanı çok tatmin ediyor. Devamlı eski paralara ulaşmak istiyorsunuz. Sürekli bir şeyi tamamlama hissi var bunda. Dolayısıyla bu da hiç bitmiyor. "
Abalı, en büyük arzusunun Cumhuriyetin ilk ve en değerli banknotu "birinci emisyon bin lirayı" koleksiyonuna kazandırmak olduğunu vurguladı.
İş dışında amatör doğa fotoğrafçılığı da yaptığını belirten Abalı, doğaya ve tarihe meraklı olduğunu, bu noktada eski paralara sahip olmanın aynı zamanda tarihi bilgiyi de pekiştirdiğini kaydetti.
Yabancı paraların daha renkli olduğuna dikkati çeken Abalı, "Yurt dışında birçok ülkeyi araştırıyorum. Tarihi ve doğal güzelliği olan yerlere çok meraklıyım. 'Bu ülkelere gidemiyoruz bari parasının koleksiyonunu yapalım' dedim." ifadelerini kullandı.

'BAZEN MADDİ DURUMUNUZ BUNA İZİN VERMİYOR'

'BAZEN MADDİ DURUMUNUZ BUNA İZİN VERMİYOR'
Fabrikada çalışan bir işçi olduğundan, çevresindekilerin bu kadar parayı biriktirmesine şaşırdığını belirten Abalı, şunları kaydetti:
"Normal çalışan insanlarız, yüksek gelirli insanlar değiliz. Arkadaşlarım devamlı “Bunları biriktireceğine harcasana” diyor. Paraları böyle toplayıp biriktirmek tabii bazı insanlara ilginç geliyor.
Koleksiyonumda eksik bir para olduğunda içim içimi yiyor. 'Keşke onu alabilsem de tamamlasam' diyorum. Bazen maddi durumunuz buna izin de vermiyor."
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Anahtar Kelimeler:
para koleksiyonu Aydın

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