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  4. Fabrika sahibini ofisinde öldürüp kayıplara karıştı! Sesi duyup gelenler korkunç manzarayla karşılaştı

Fabrika sahibini ofisinde öldürüp kayıplara karıştı! Sesi duyup gelenler korkunç manzarayla karşılaştı

05.05.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ofisine gelen kişiyle aralarında tartışma çıktı, büyüyen tartışma silahlı saldırıyla sonlandı. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akşam saatlerinde 6 el ateş ederek işlediği cinayetle etrafı kan gölüne çeviren saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Tartışmanın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtilirken saldırganın peşine düşen polis saatler sonra yakaladı.

Fabrika sahibini ofisinde öldürüp kayıplara karıştı! Sesi duyup gelenler korkunç manzarayla karşılaştı

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de Erciyes sokakta meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki Mehmet Şen, fabrikasındaki ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet Şen'e silahını doğrultan kişi 6 el ateş etti. Mehmet Şen, göğsüne aldığı 3 mermi ile ağır yaralanırken saldırgan fabrikadan kaçarak kayıplara karıştı.

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Silah seslerini duyan fabrika çalışanları Şen'i kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Mehmet Şen, yazılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu saldırının üzerinden 6 saat sonra Sarıyer'de gözaltına alındı.

(DHA)

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