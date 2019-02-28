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Fabrika yangını 20 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 23:54 | Son Güncelleme

Bursa’da bir fabrikada çıkan yangın 20 itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde bulunan bir yatak fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa’da bir fabrikada çıkan yangın 20 itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde bulunan bir yatak fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki ham maddenin sünger olması sebebiyle alevler kısa sürede bütün fabrikayı sararken, çevredeki bekçiler ve vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına 20 tane itfaiye aracı müdahale etti. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabilirken ekipler 1 buçuk saat soğutma çalışmalarını sürdürdü. Polisler herhangi bir olaya karşı çevrede geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

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