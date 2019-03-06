Fabrika yangınında 2 milyon TL'lik maddi zarar meydana geldi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangında, 2 milyon liralık maddi zarar meydana geldi.

Yoğurtçular Mahallesi 6441 Sokak'ta kurulu bulunan plastik fabrikasında, dün henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, plastik fabrikası kullanılmaz hale geldi.

İşletme sahibi Mustafa Kızıltepe, maddi zararının yaklaşık 2 milyon TL olduğunu ileri sürdü.

