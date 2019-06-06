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Fabrika yangınında 4 işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.Çayırova Şekerpınar bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim plan fabrikada 4 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikası yangınında ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çayırova Şekerpınar bölgesinde sabah saatlerinde alevlere teslim plan fabrikada 4 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Soğutma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, bina içerisinde ısıyı düşürerek ölen işçilerin cesetlerini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan yanan fabrikanın alevlere teslim olduğu anlar havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın alev alev yanma anları görünüyor.

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