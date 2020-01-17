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  4. Fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü

Fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü.Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Kerimbey mevkisi sanayi bölgesinde bulunan bir dış cephe ısı yalıtım ürünleri fabrikasında yangın meydana geldi.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde çıkan fabrika yangınında facianın eşiğinden dönüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Kerimbey mevkisi sanayi bölgesinde bulunan bir dış cephe ısı yalıtım ürünleri fabrikasında yangın meydana geldi. Yangında fabrika simsiyah dumana ve alevlerde teslim oldu. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Yangında fabrika içerisindeki plastik, köpük ve makineler tamamen küle dönerken, işçiler yangından yara almadan kurtuldu. Bazı işçiler ise gözyaşlarına hakim olamadılar. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangının, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yanındaki boya fabrikası ve akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülmesiyle büyük bir facia önlendi.

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